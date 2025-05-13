 Gonca Vuslateri'den Filistinli küçük Şeyma'ya kalpten selam

Leyla dizisindeki performansıyla son dönemde adından sıkça söz ettiren ve pek çok ödüle layık görülen başarılı oyuncu Gonca Vuslateri, bu kez Klass Dergisi tarafından Yılın En İyi Kadın Oyuncusu ödülüne değer görüldü. Ödülünü ünlü modacı Cihan Nacar’ın elinden alan Vuslateri, gecede yaptığı içten ve samimi konuşmasıyla izleyicilerden büyük alkış aldı.

Sahneye çıktığında heyecanını gizleyemeyen Vuslateri, "Aslında çok iyi bir ödül konuşması hazırlamıştım. Dizi sektörü, kalabalık bir ekibin büyük emekleriyle gerçekleşen uzun soluklu bir iş. Bu kadar uzun projelerde izleyicinin karakterle özdeşim kurabilmesi için biz oyuncular da çok çabalıyoruz. Sezonlar ağır geçiyor" sözleriyle sektöre dair içten bir değerlendirmede bulundu. Konuşmasına esprili bir dokunuş da eklemeyi ihmal etmeyen oyuncu, "Masama Levent Yüksel oturdu ve her şey gitti ondan sonra" diyerek salondakileri güldürdü.

Konuşmasının devamında projelerin uluslararası etkisine değinen Vuslateri, dizilerin yurtdışına satışları sonrası yaşadığı duygusal deneyimleri şu sözlerle paylaştı: "Dizilerimiz yurtdışına satıldığında çok güzel bir şey gerçekleşiyor. Hiç tanımadığınız, bilmediğiniz insanlarla bir bağ kurabiliyorsunuz. Ortadoğu'ya da ulaşan bu projelerin etkisi gerçekten çok büyük. Bu gece ödül törenine gelirken en duygusal anlarımdan birini yaşadım."

GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

Gonca Vuslateri, konuşmasının sonunda gözyaşlarına hakim olamayarak, Filistin’den kendisine mesaj gönderen küçük bir izleyiciye ithafen şu sözleri dile getirdi: "Bu ödülü, Filistin'den bana mesaj gönderen ve kızım Asya'nın doğum gününü kutlayan küçük Şeyma için alıyorum. Bu, boynumun borcu olsun."

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