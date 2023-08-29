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Gökhan Özen konserlerine başlıyor

Türk pop müziğine unutulmaz şarkılar hediye eden, müzisyen, yorumcu, yakışıklı popstar Gökhan Özen, 4 yıl sonra sahnelere güçlü bir geri dönüş yapıyor.

Gökhan Özen konserlerine başlıyor

Son yıllarda Amerika’da yaşamına devam Gökhan Özen; yenilikçi ve ilerici tavrıyla müzik dünyasına her dönem damgasını vurdu.

Türkiye'ye ayak basar basmaz hayranlarına konserlere başlayacağına söz veren Gökhan Özen bu sözünü tuttu. Bu sözünü tutmuş olmanın mutluluğunu yaşayan Gökhan Özen, ilk konseri için 1 Eylül'de Paraf Kuruçeşme sahnesinde sevenleriyle buluşacak.

Dansçıları ve müzisyen arkadaşlarıyla günler süren provalar yapan Özen, büyük müzik şöleni için son hazırlıklarını da tamamladı.

Yıllardır sanatçının hayranları sahnelere dönmesi için dijital dünyada kampanyalar başlatmıştı.

Gökhan Özen, Kuruçeşme konserinden sonra sonra Ankara, Gaziantep, Diyarbakır, Adana, Mersin, Bursa, Kocaeli, Uşak, Denizli gibi şehirlerden başlayarak hem Türkiye'de hem de Avrupa'da konser serisine devam edecek.

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