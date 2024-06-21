Gökhan Mumcu: Karavan nereye biz oraya

Gökhan Mumcu, karavanıyla tarihi ve turistik bölgeleri gezerken, denizin ve güneşin de tadını çıkarıyor.

Yeni yayın dönemi için gelen senaryoları okuduğunu ifade eden Gökhan Mumcu, yeni bir proje ile setlere döneceğinin haberini de veriyor.

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