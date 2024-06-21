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Gökhan Mumcu: Karavan nereye biz oraya

Ekranların başarılı oyuncusu Gökhan Mumcu, okulların kapanması ve bayram nedeniyle tatili, eşi keman sanatçısı Ceren Aksan ve kızı Mila ile birlikte karavan seyahati yaparak değerlendiriyor.

Gökhan Mumcu: Karavan nereye biz oraya

Gökhan Mumcu, karavanıyla tarihi ve turistik bölgeleri gezerken, denizin ve güneşin de tadını çıkarıyor.

Gökhan Mumcu: Karavan nereye biz oraya

 

Yeni yayın dönemi için gelen senaryoları okuduğunu ifade eden Gökhan Mumcu, yeni bir proje ile setlere döneceğinin haberini de veriyor.

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