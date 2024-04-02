 Gökçe Bahadır'dan oyunculara mesaj

Sinemaseverlerin ve sinema sektörünün buluşma noktası olan 20. Akbank Kısa Film Festivali’nin jüri konuğu Gökçe Bahadır’ın Akbank Sanat binasındaki söyleşisine sinemaseverler yoğun ilgi gösterdi. Deneyimlerini paylaşan başarılı oyuncu katılımcıların sorularını da yanıtladı. Sinemaseverlerin ve sinema sektörünün buluşma noktası olan Akbank Kısa Film Festivali, sinema sanatı için kısa filmin öncü rolünün bilinciyle, bu alanda etkin bir platform oluşturmak üzere yoğun programıyla devam ediyor.

Akbank Kısa Film Festivali’nin jüri konuklarından Gökçe Bahadır 29 Mart’ta Festival Direktörü Selim Evci yönetiminde kariyerine dair deneyimlerini aktardığı bir söyleşi gerçekleştirildi.



Bahadır, konuşmasının ardından katılımcıların sorularını yanıtladı, filmlerine dair önemli anekdotlar paylaştı. Oyuncu, genç meslektaşlarına ‘‘Öncelikle güne kendimi hazırlayarak başlıyorum. Günün belli bir saatti kendinize özel zaman olarak ayırmalısınız. Bunu yaptığınız takdirde role ve oyuna çok daha kolay alışıyorsunuz. Çekimlerden önce görsel olarak canlandıracağınız karakteri her yönüyle özümsemeniz gerekecek. 20 yıllık oyunculuk kariyerim boyunca kendime özgü bir düzen oluşturarak ilerledim’’ diyerek hayatının günlük rutinine ve kariyerine dair detayları paylaştı.

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