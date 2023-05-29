Gloria Sports Arena ve Avrupa Yüzme Birliği spora tam destek için bir araya geldi

Gloria Sports Arena ve Avrupa Yüzme Birliği (LEN), bir çok projeye hayat verecek anlamlı bir iş birliğine imza attı. LEN As Başkanı olarak görev yapan Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın’ın destekleriyle Gloria Sports Arena ve LEN arasında imzalanan anlaşma kapsamında, Türkiye Su Sporları başta olmak üzere spor alanında bir çok önemli projenin temelleri atıldı. Gloria Sports Arena CEO’su Elif Özdemir ve LEN Başkanı Mr. Antonio Silva’nın geçtiğimiz günlerde Gloria Sports Arena’da bir araya gelerek imzaladıkları anlaşmayla LEN Akredite Spor Bilimleri ve Yüksek Performans Merkezi ve LEN akredite Kamp Merkezi ünvanları Gloria Sports Arena’nın oldu.

“Avrupa Su Sporları Performans Enstitüsü” yolda

Kısa süre önce gerçekleşen LEN işbirliğiyle ilgili konuşan Gloria Sports Arena Ceo’su Elif Özdemir “Sevgili Antonio Silva ve değerli başkanımız Erkan Yalçın ile görüşmelerimiz akabinde birçok fikir paylaşımının ardından kısa ve orta vadede hayata geçireceğimiz bir çok önemli projenin temellerini attık. Önceliklendirdiğimiz ilk projemiz Avrupa Su Sporları Performans Enstitüsü projesi olacak. Büyük heyecan duyduğumuz Enstitü ile sporcularımıza bir çok alanda destek olmaya devam edeceğiz” dedi.

Gloria Sports Arena, anlaşma kapsamında LEN’in yıl içerisinde düzenlediği antrenör ve hakemlere yönelik seminerlerine ev sahipliği yapacak. Seminerlerin ilki bu yılın Ekim ayında artistik yüzme branşı için 30’dan fazla ülkenin temsilcilerinin katılımıyla “Artistik Yüzme Teknik Komite Toplantısı” olarak Gloria Sports Arena’da gerçekleşecek. Gloria Sports Arena Sporcu Sağlığı ve Performans Merkezi, testler, analizler ve bireysel antrenmanları destekleyerek sporcu performanslarına katkı sağlayacak. Anlaşma ile LEN Akredite Spor Bilimleri ve Yüksek Performans Merkezi ve LEN Akredite Kamp Merkezi ünvanlarının sahibi olan Gloria Sports Arena, LEN’e üye 52 ülkenin yüzme, artistik yüzme, açık su yüzme, kule atlama ve su topu branşlarında faaliyet gösteren federasyonlarına kamp süreçleri boyunca özel imkanlar sağlayacak.

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