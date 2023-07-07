Gloria Hotels & Resorts Yaz Konserlerinde Goran Bregovıç rüzgarı esecek

Ederlezi, Kalashnjikov, Bella Ciao başta olmak üzere birçok hit şarkıyı sevilen orkestrasıyla unutulmaz bir performansa dönüştüren Bregoviç Gloria Hotels & Resorts’ün rüya gibi atmosferinde hafızalardan silinmeyen bir konsere daha imza atacak.

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