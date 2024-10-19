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'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor. İşte detaylar...

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor

NOW’ın, yapımını TMC Film’in, yapımcılığını Erol Avcı’nın üstlendiği, başrollerini Murat Yıldırım ve Ebru Şahin’in paylaştığı yeni dizisi “Gizli Bahçe”nin

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor
salı günü ekrana gelecek sürükleyici bölümü sürprizleriyle izleyiciyle buluşacak.

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor
Yeni bölüme Beşiktaş Futbol Takımı’nın yıldız oyuncusu Semih Kılıçsoy konuk olacak.

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor
Farklı bir kimlikle Nazlı ve Memo’nun hayatına giren Demir, Memo’nun en büyük hayalini gerçekleştiriyor.

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor
Koyu bir Beşiktaş hayranı olan Memo’yu stadyuma götüren Demir, onu futbolcu Semih ile tanıştırıyor.

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor
Yeni bölümde, Akçınar ailesinin velayet davasıyla köşeye sıkışacak olan Nazlı, Aziz’in aslında Demir Akçınar olduğunu bilmeden hayatlarına girmesine izin vermesi beklenmeyen gelişmelerin yaşanmasına neden olacak.

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor
İlk bölümüyle büyük beğeni toplayan “Gizli Bahçe”,

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor
çok konuşulacak yeni bölümüyle 22 Ekim Salı saat 20.00’de NOW’da ekrana gelecek.

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor
“Gizli Bahçe”nin hikayesini Neşe Şen, senaristliğini Emre Özdür ve Hazar Kozice,

'Gizli Bahçe'ye Beşiktaşlı futbolcu Semih Kılıçsoy konuk oluyor

yönetmenliğini ise Recai Karagöz üstleniyor.

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