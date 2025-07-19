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Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi!

Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi! İşte detaylar...

Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi!

Gizem-Hakan Hatipoğlu, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

 Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi!


İki ayda dokuz kilo verdiğini söyleyen Gizem Hatipoğlu, "Yeme düzenine dikkat ettim. Sporumu yaptım. Gece atışmalarımı bıraktım. Porsiyonlara dikkat ediyorum. Önümde tatlı olsa istemem" dedi. Zayıflama iğnesi için Hatipoğlu, "Etrafımda duyduklarım var ama benim tercihim olmaz. Sağlıklıyım kendi kendime verdim. Kiloma takıntılı bir insan değilim, fazlalıklarımı verdim" diye konuştu.

 Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi!

 

Hakan Hatipoğlu, "Bir beach'te bir abime danışmanlık yapıyorum. İki gün sonra yine gideceğim. Çeşme'de gittiğimiz gün yangın çıktı. Hayvanlara ve doğaya içimiz yandı. İnsanlar, 'Çeşme'ye hadi gidelim' diyerek, sahip çıktı sanırım dolu geçiyor. Keşke fiyatlar pahalı olmasa gidebilse..." şeklinde konuştu.

 Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi!

GÖNÜL İKİNCİ ÇOCUĞU İSTİYOR
Dizi için Hakan Hatipoğlu, "Behzat Ç.'de oynadım. Bana zor geldi. Canlı yayın yapmak daha konforlu. Dizide çok zaman gidiyor. Pek bana göre değil" dedi. İkinci çocuk için Hakan Hatipoğlu, "Gönül istiyor ama şu anki ekonomik koşullarda kolay değil. Biz çocuğumuza kendimiz bakıyoruz. Bu aralar karar verdik verdik yoksa tek çocukta duracağız" ifadelerini kullandı.

 Gizem Hatipoğlu iki ayda dokuz kilo verdi!


Çocuğunu özel okulda okuttuğunu söyleyen Hakan Hatipoğlu, "1.5 milyon liralık okul fiyatları zor. Kolay değil. 12 yıllık bir serüven. Sürdürülebilirlik konusunda bizde konuşuyoruz" dedi.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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