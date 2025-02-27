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Gizem Erman Soysaldı: Her yaşın oyuncusuyum!

Oyunculukta 26 yılı geride bırakan Gizem Erman Soysaldı, “olgun bir yaşa gelmem, oyunculuk deneyimim, minyon bir yapıya sahip olmam ve anneliğimin bana kattıklarıyla, farklı yaş aralıklarında, farklı karakterlerdeki roller için teklifler alıyorum” dedi.

Gizem Erman Soysaldı: Her yaşın oyuncusuyum!

14 yaşında İzmir’de başladığı oyunculuk serüvenine pek çok ödül sığdıran Gizem Erman Soysaldı, “oyunculukta artık yaşım bana hizmet ediyor” diyor.

Gizem Erman Soysaldı: Her yaşın oyuncusuyum!

2018 yılında 25. Adana Uluslararası Altın Koza Film Festivali’nde “En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu” ödülü alan, 2019 yılında da Nürnberg Türkiye-Almanya Film Festivali’nde de “En İyi Kadın Oyuncu Ödülü”nü kazanan Gizem Erman Soysaldı, iki yıl aradan sonra yeni projelerle izleyici karşısına çıkmaya hazırlanıyor.

Gizem Erman Soysaldı: Her yaşın oyuncusuyum!

Gizem Soysaldı, Şahika Tekand Studio Oyuncuları’nda aldığı oyunculuk eğitimi ve yılların tecrübesine, minyon yapısı, hayat deneyimi ve anneliğin verdiği olgunluk da eklenince, artık her yaştan karakteri oynayabilmenin avantajını da yaşıyor. “Sinemada 25 yaşında bir kadını oynarken, televizyonda 45 yaşında bir kadını oynayabilirim” diyen başarılı oyuncu şu sıralar sinema filmi ve dizi senaryoları okuyor.
Gizem Erman Soysaldı, farklı yaş aralıklarında, farklı karakterleri oynamasının, oyunculuk kariyerinde kendisini çok beslediğini de belirtiyor.

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