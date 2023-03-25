Geçtiğimiz Hafta Kardeşini Kaybeden Serdar Ortaç, Klip İçin Kamera Karşısına Geçti! Şarkıcı, Kendisine Gelebilecek Tepkiler Hakkında Açıklama Yaptı

Serdar Ortaç, yıllar önce çıkarttığı Bilsem Ki şarkısını tekrardan okumak isteyen Mehmet Çevik ile birlikte Beykoz Kundura Fabrikası'ndaydı.

Şarkının okumalarının ardından klip çekimi için gazeteciler ile bir araya gelen Ortaç ve Çevik, "Hep konuşuyorduk, Bilsem Ki şarkısı için. Klipte sürpriz oldu, çok güzel oyuncular var. Bu kötü günlerde kafamızı dağıtıyoruz. Selim Akar'ın fikriydi. Kostümleri beyaz seçtik" dedi. Mehmet Çevik, şarkı ile ilgili ise, "20 yıllık hayalim gerçek oldu. Serdar Ortaç'ı ikna etmek hiç kolay olmadı. Bu şarkı gerçekten benim miladım olcak. Serdar Ortaç bizim kıymetlimiz. Birazcık daha hızlandırdık ve Z kuşağına uygun bir şekilde seslendirdik. Serdar Ortaç iznini de alarak güzel bir şey yaptığımızı düşünüyoruz. Böyle bir şarkıya beklenti yüksek. Bu sebepten Serdar Ortaç ile oynuyoruz klipte Selim Akar da bizimle birlikte" diye konuştu. Klip hakkında da konuşan ikili, "Selim Akar dokunuşu diyebiliriz yine. Klipte o kadar çok detay ve farklı konular var ki. Hep beraber yayınlandığı zaman görelim. Harika bir klip geliyor" diye konuştu.

"NE YAPABİLİRİM Kİ HAYAT BU"

Geçtiğimiz haftalarda kardeşini kaybeden Serdar Ortaç'a gazetecilerin, "Şarkı ve klibin çekimi kardeşinizin vefatından yakın bir zaman sonra oldu. Planlanmış tarih diye mi değiştirmediniz?" diye sorulunca Ortaç, "6 kez klibi erteledik. 2 sene önce anlaştık. 6 kere de erteledik. Benim babam öldüğünde de ertesi günü konsere gitmiştim. Şimdi de kardeşimi kaybettim. Ne yapabilirim ki hayat bu. Eleştiri geleceğini düşünmüyorum. Ben 40 değil 400 gün yas tutarım. İçimde tutuyorum yani. Bas gitaristimi kaybettim trafik kazasında. O da ailemdi. Kardeşim gitti. Babam gitti. Ben de gideceğim, hepimiz gideceğiz. Dört, beş senedir yatıyordu ben kendimi hazırlamıştım zaten. Karısı ve çocukları için çok zor. Yıllardır baktı ona ayrılmadı. Elimde büyüdü, gitti. Annem için çok zor yarısı gidiyor, çocuğunu kaybediyor. Benim tamamım gidiyor. Zor arkadaşlar zor..." yanıtını verdi. Geçtiğimiz aylarda 8 odalı villasını satılığa çıkarttığı da konuşulan Ortaç, "Yok ağabey yok. Evim 8 odalı değil. 3 odalı. 80 milyon TL'ye sattı dediler. Satmadım" dedi.

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