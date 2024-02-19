 'Gecenin Nakaratı' filminin fragmanı yayınlandı

Herkesin merakla beklediği sinema filmi 'Gecenin Nakaratı' fragmanı yayınlandı.



Naz Elmas, Buğra Gülsoy, Duygu Mercan, İlker Aksum, Aslı Bekiroğlu, Ali Oğuz Şenol gibi isimler yer alıyor.

Yönetmen koltuğunda Jale Atabey'in oturduğu film,

çok yakında vizyona girecek.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.