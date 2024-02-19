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'Gecenin Nakaratı' filminin fragmanı yayınlandı

'Gecenin Nakaratı' filminin fragmanı yayınlandı. İşte detaylar...

'Gecenin Nakaratı' filminin fragmanı yayınlandı

Herkesin merakla beklediği sinema filmi 'Gecenin Nakaratı' fragmanı yayınlandı.

 

'Gecenin Nakaratı' filminin fragmanı yayınlandı
Naz Elmas, Buğra Gülsoy, Duygu Mercan, İlker Aksum, Aslı Bekiroğlu, Ali Oğuz Şenol gibi isimler yer alıyor.

 'Gecenin Nakaratı' filminin fragmanı yayınlandı

Yönetmen koltuğunda Jale Atabey'in oturduğu film,

 'Gecenin Nakaratı' filminin fragmanı yayınlandı

çok yakında vizyona girecek.

 

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