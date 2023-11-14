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Gazi Ümit Yaşar'dan Gazi Mustafa Kemal'e saygı duruşu

Başarılı sanatçı Ümit Yaşar geçtiğimiz gece Luvia Yeşilköy sahnesinde muhteşem bir performansa imza attı.

Gazi Ümit Yaşar'dan Gazi Mustafa Kemal'e saygı duruşu

Sahne öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Yaşar, fenomenlerin şarkıcılığa soyunmasını nasıl değerlendirdiğini soran bir gazeteciye ''Yeteneği varsa başımızın üzerinde yeri var. Çok tıklanan çok, az tıklanan az sanatçı değildir. Tanga giyen arkadaşın 1 milyon takipçisi var, benim hala 100 bin. Hangisi daha doğal, organik bakmak gerek. Benim bir gönderime neredeyse takipçi sayım kadar yorum ve beğeni geliyor. O arkadaşları bilemem.'' sözleriyle yanıt vererek oldukça çarpıcı bir tespitte bulundu.

Gazi Ümit Yaşar'dan Gazi Mustafa Kemal'e saygı duruşu

Aile kavramına önem veren biri olduğunu ve sahneden arda kalan zamanlarını ailesiyle geçirmeyi çok sevdiğini dile getiren Ümit Yaşar, ''Ben işini yaparken ahlaklı olmaya çalışan biriyim. Bu ülkenin bir ferdi olmanın yanı sıra bir gazisi olarak Cumhuriyetimizin yüzüncü yılını kutluyor, Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü saygı rahmet ve özlemle anıyorum. Bu ülkenin en belirgin kırmızı çizgileri Cumhuriyet ve Atatürk'tür. Bunları unutmak bizlere vatana ihanet gibi gelir. Allah bu ülkenin varlığını, birliğini ve düzenini ebedi kılsın inşallah.'' ifadelerinin ardından sahnedeki yerini aldı. 

Performansının ilk bölümüne seslendirdiği arebesk şarkılarla Luvia Yeşilköy'de duygusal rüzgarlar estiren Ümit Yaşar, ikinci bölüme ise sürpriz bir şarkı ile başladı.

 

ATATÜRK İÇİN ''SENİ YAZDIM KALBİME'' KORUSU

 

Şarkıdan önce, ''bugun burada olan herkesi Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını ayaklamaya ve bu şarkının nakaratında bana eşlik etmeye davet ediyorum'' diyen başarılı sanatçı, Arabeskin Babası Müslüm Gürses'in ''Seni Yazdım Kalbime'' şarkısını etkinlik alanını dolduran yüzlerce hayranı ile birlikte hep bir ağızdan seslendirdi.

 

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