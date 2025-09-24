  • Video Galeri Foto Galeri
Gastrofest'in finali Aslı Hünel'den. İşte detaylar...

Aslı Hünel, GastroAntep Kültür Yolu Festivali’ndeki konseri için gittiği Gaziantep’te sıra gecesine de katıldı.

Şahinbey Kongre ve Kültür Merkezi’ndeki Aslı Hünel konseri Gaziantepliler’den yoğun ilgi gördü.

Kültür ve Turizm Bakanlığı ile Gaziantep Büyükşehir Belediyesi işbirliğinde düzenlenen GastroAntep Kültür Yolu Festivali, hafta sonu Aslı Hünel konseriyle sona erdi.

Konser sonrası orkestra şefinin doğum günü için sürpriz bir karar ile ekip arkadaşlarını da yanına alan Hünel, soluğu sıra gecesinde aldı.

Gecede çiğ köfte yoğurup tadım yapan sanatçı, daha sonra da Gazianteplilerle birlikte halaya katılıp zılgıt çekti.

