Galaxy Z Fold4 şimdi yeni ‘Burgundy’ renk seçeneğiyle satışta

Samsung Galaxy Z serisinin sevilen modeli, katlanabilir Galaxy Z Fold4 akıllı telefonlar, şimdi Samsung’un özel dokunuşları ile bordonun çekiciliğini yansıtan sınırlı sayıdaki ‘Burgundy’ renk seçeneği ile kullanıcıları bekliyor.



Samsung’un Galaxy felsefesiyle örtüşen ve geçmişten günümüze taşınan bordo renk yelpazesinin yepyeni renk seçeneği Burgundy, parlak ve göz alıcı bir görünüme sahip. Samsung Galaxy S22 Serisi’nin en beğenilen rengi ‘Burgundy’, koyu kırmızı ve mor renginin uyumunu şimdi etkileyici bir şekilde Galaxy Z Fold4’e taşıyor. Galaxy Z Fold4 için tasarlanan ve sınırlı sayıda[1] üretilen ‘Burgundy’ seçeneği, kullanıcılarda heyecan uyandırmayı, yaratıcılığı ve üreticiliği teşvik etmeyi amaçlıyor.

50MP geniş lens ve 30x Space Zoom lens sayesinde çarpıcı fotoğraflar ve videolar çekebilen Galaxy Z Fold4 ile her seferinde kusursuz kareler yakalamak artık çok daha kolay. Telefonun benzersiz katlanabilir tasarımı, Çekim Görünümü Modu’nda etkinleştirilen daha büyük Yakınlaştırma Haritası, Çift Önizleme ve Arka Kamera Selfie'si gibi farklı kamera modları sayesinde fotoğraf çekme deneyimi bambaşka bir boyuta taşınıyor. Daha geniş piksel boyutu, yüzde 23 daha parlak sensör ve gelişmiş işlem gücü sayesinde kullanıcılar ister gece ister gündüz, en net görüntüleri elde edebiliyor.



Kapak Ekranı özellikleriyle, boyut, ağırlık veya cepte taşınabilirlikten hiçbir şekilde ödün vermiyor. Kapak kapalıyken güçlü bir akıllı telefon deneyiminin, kapak açıldığındaysa tablet deneyiminin keyfini çıkarmaya imkan sağlıyor. Galaxy Z Fold4, ayrıca Kapak Ekranının daha geniş boyutu, yeni ekran oranı, daha dar çerçeveleri ve artan hafifliği sayesinde tek elle rahat ve kolay bir şekilde kullanım imkanı sunuyor.



Galaxy Z Fold4, yeni ‘Burgundy’ renk seçeneğinin yanı sıra Graygreen, Beige ve Phantom Black gibi ayrıcalıklı ve özel renkler seçenekleri ile kullanıcıları bekliyor.

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