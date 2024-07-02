 Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, 24'üncü şampiyonluk kutlama gecesi düzenledi.



Bodrum'daki kutlamaya Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, teknik direktörü Okan Buruk, yöneticiler ve teknik ekip katıldı.



Gecede Çelik ve Zara gibi isimler sahne aldı.



Kutlamaya Hüseyin İncekara, Volkan Kaya, Biotrend A.Ş. kurucusu Osman Nuri Vardı, Av. Adem Tuğrul Kaya ve

Cüneyt Palabıyık gibi isimler katıldı.

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