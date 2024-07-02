  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı

Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı. İşte detaylar...

Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı

Bodrum 1905 Galatasaraylılar Derneği, 24'üncü şampiyonluk kutlama gecesi düzenledi.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı
Bodrum'daki kutlamaya Galatasaray'ın Başkanı Dursun Özbek, teknik direktörü Okan Buruk, yöneticiler ve teknik ekip katıldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı
Gecede Çelik ve Zara gibi isimler sahne aldı.

Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı
Kutlamaya Hüseyin İncekara, Volkan Kaya, Biotrend A.Ş. kurucusu Osman Nuri Vardı, Av. Adem Tuğrul Kaya ve

 Galatasaray'ın şampiyonluğu Bodrum'da kutlandı

Cüneyt Palabıyık gibi isimler katıldı.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    SEVDİM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Can Kızıltuğ ile yepyeni bir macera
  Magazin

Can Kızıltuğ ile yepyeni bir macera

52 yaşındaki Sevda Demirel, yıllara meydan okuyor! 3 yıldır hayatına neden kimseyi almadı?
  Magazin

52 yaşındaki Sevda Demirel, yıllara meydan okuyor! 3 yıldır hayatına neden kimseyi almadı?

Filiz Akın’dan dikkat çeken Demet Özdemir yorumu
  Magazin

Filiz Akın’dan dikkat çeken Demet Özdemir yorumu

Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz denizde öpüştü!
  Magazin

Tuba Büyüküstün ve Aytaç Şaşmaz denizde öpüştü!

Büşra Pekin şarkılar, danslar ve tabak kırma coşkusuyla yeni yaşını kutladı
  Magazin

Büşra Pekin şarkılar, danslar ve tabak kırma coşkusuyla yeni yaşını kutladı

Sezer Dermenci ve Ivana Sert'ten nostalji dolu yaz kutlaması
  Magazin

Sezer Dermenci ve Ivana Sert'ten nostalji dolu yaz kutlaması