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'Galata' filminin festival yolculuğu başladı

'Galata' filminin festival yolculuğu başladı. İşte detaylar...

'Galata' filminin festival yolculuğu başladı

Başrollerini Sarp Bozkurt ve Suyumbige Dadalı’nın paylaştığı, yapımcılığını M. Tayfur Aydın'ın üstlendiği 'Galata' filminin festival yolculuğu başladı.

 'Galata' filminin festival yolculuğu başladı

Kenan Mansur Doğru ve Umut Osman’ın yönetmenliğini yaptığı filmin çekimleri Mart ayında İstanbul’da tamamlanmıştı.

 'Galata' filminin festival yolculuğu başladı

“Galata”nın ilk uzun metraj filmi olmasından dolayı heyecan duyduğunu belirten yönetmen Kenan M. Doğru, “Birçok film festivaliyle iletişim halindeyiz.

'Galata' filminin festival yolculuğu başladı
Filmimiz uluslararası film festivallerinde yarıştıktan sonra

 'Galata' filminin festival yolculuğu başladı

Avrupa ve Türkiye’deki sinemalarda da izleyici ile buluşmayı hedefliyor” dedi.

'Galata' filminin festival yolculuğu başladı
Romantizm ve duygusal gerilimi ustalıkla harmanlayan bir hikaye sunmayı hedefleyen filmin oyuncu kadrosunda; Kubilay Karslıoğlu, Hande Özen ve Barış Kolik’in yanı sıra menajer Tümay Özokur da bulunuyor.

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