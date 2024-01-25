GAİN’in yeni dizisi “Mahsun J”ye kahkaha dolu gala

GAİN’in uzun zamandır merakla beklenen yeni dizisi “Mahsun J”nin galası Uniq İstanbul’da yapıldı. Sanat camiasından ünlü isimleri buluşturan geceye katılım büyüktü. Sosyal medyada “Röportaj Adam” adıyla tanınan ve paylaşımları milyonlara ulaşan Mahsun Karaca’nın başrolünde olduğu dizinin ilk iki bölümünün gösterimi yapıldı.

Gösterim sonrasında basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Mahsun Karaca “Çekimler çok zorlu geçti. Ben daha önce hiç böyle yoğun bir tempoda bulunmamıştım. Biliyorsunuz, ben İstanbul’a Adana’dan geldim, orada böyle soğuk yok. Çekimlerde neredeyse her gün hastaydım, hatta 9-10 defa serum vuruldum. Dizimiz ‘Mahsun J’ kuryelerin yaşadığı sıkıntıları, bir kuryenin yaşadığı hayat değişimini anlatıyor. Umarım izleyenler beğenir ve verdiğimiz emekler karşılığını bulur” dedi.

“Mahsun J”, mutluluğu kovalayan kalabalıklar içinde Mahsun ve yakın arkadaşı Leyla’nın sıra dışı ve mizah dolu hikâyesini izleyiciyle buluşturuyor.

Mahsun J’nin kadrosunda Mahsun Karaca’nın yanı sıra Eda Akalın, Mehtap Özdemir, Engin Yüksel, Tuğçe Yolcu, Yosi Mizrahi, Ayça Damgacı ve Fikret Urucu yer alıyor. BKM Mutfak yapımı dizinin yönetmen koltuğunda “Gibi” dizisinin ilk iki sezonunu ve “Dünya Bu” dizisini yöneten Ömer Sinir’in oturduğu “Mahsun J”nin senaryosunda ise Öğünç Ersöz imzası bulunuyor. Sekiz bölümden oluşan dizi 26 Ocak’ta GAİN’de yayına başlıyor.

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