 Furkan Kalabalık günde 50 kilometre pedal çevirerek form tutuyor

Başarılı oyuncu Furkan Kalabalık, hem Pera Palas'ta Gece Yarısı dizisindeki performansıyla hem de yeni sezonunda yayınlanacak olan, Onur Buldu ve Derya Karadaş'ın başrolünü paylaştığı Tertemiz dizisinde dikkatleri üzerine çekiyor.



Formunu korumak için bisikletle antrenman yapan yakışıklı oyuncu, günde yaklaşık 50 kilometre pedal çeviriyor.



Kalamış’ta bisiklet sürerken rastladığımız ünlü oyuncu, "Bisiklete binmek bana özgürlük hissi veriyor.

Hem kondisyonumu artırıyor hem de fit kalmamı sağlıyor," dedi. Sık sık Dragos’tan Fenerbahçe’ye kadar pedal çevirdiğini belirten Kalabalık, "Eğer enerjim yerindeyse daha da uzun mesafelere gidiyorum.



Trafikte ise bilinçsiz sürücülerle karşılaşmak beni gerçekten zorluyor. Bazen araç sahiplerinin kıskandığını düşünüyorum, çünkü milyonluk arabalarıyla trafikte kalırken ben iki teker üstünde özgürce ilerliyorum," diyerek trafiğin tehlikelerine dikkat çekti.



Fit bir vücuda sahip olmasına rağmen, oyunculuk için her türlü fiziksel değişimi yapabileceğini belirten Kalabalık, "Gerekirse bir rol için 100 kiloya çıkabilirim, hiç tereddüt etmem. Özellikle sinema için karakter yaratma ve fiziksel dönüşüm süreçlerine kendimi tamamen adarım," diyerek sinema projelerine açık kapı bıraktı.



EĞER CEM YILMAZ'I AŞABİLECEKLERSE, BUYURSUNLAR!

Cem Yılmaz ve Hasan Can Kaya arasındaki 'veteran komedyen' tartışması hakkında konuşan Furkan Kalabalık, bu tür olayları PR çalışması olarak değerlendirdiğini belirtti. "Hasan Can Kaya da Cem Yılmaz'ın sektöre kattıklarını, komedi kültürüne yaptığı büyük katkıları elbette biliyor ve ona saygı duyuyordur. Ancak 'veteran' sıfatı, güçle ilişkilidir; aşılması gereken en son ve en büyük engeldir. Eğer aşabileceklerse buyursunlar, Cem Yılmaz’ı aşsınlar da ellerinden geleni yapsınlar. Ancak bu tür tartışmaları gereksiz buluyorum."

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