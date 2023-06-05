  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Frea Naturalz’dan doğal davet

Antakya’nın eşsiz gastronomi kültürüne yeni ve doğal bir bakış açısıyla yaklaşan Dr. Naz Demirkılıç’ın yiyecek ve içecek konusundaki mevcut bilgi ve deneyimini, sektöre duyduğu tutkusu, köklü aile kültürü ile birleştirmesi sonucu yarattığı Frea Naturalz markası, önceki gün Delicatessen Etiler’de şık bir tadım daveti verdi. Projehane ev sahipliğindeki ünlü isimlerin de katıldığı davette misafirler Frea Naturalz’ın doğal ürünlerini deneyimlediler.

Frea Naturalz’dan doğal davet

 

Tükettiğimiz her şeyin kendine özgü bir coğrafyası olduğu gerçeğinden ilham alarak iki yıl önce kurulan Frea Naturalz, ürünlerini doğadan sofralara yöresel aromalarıyla taşıyor. Misafirlerine markasının hikayesini anlatan Dr. Naz Demirkılıç: “Sağlıklı kalmanın sağlıklı beslenmek ile ilişkili olduğunu, bu nedenle son yıllarda herkesin doğaya ve doğala dönüş yaptığını belirtti. Frea Naturalz ailesi olarak sadece mevsiminde, katkısız, genetiği değiştirilmemiş ve kendi toprağında yetişen gıdaları sofranıza taşıyoruz. Geliştirdiğimiz tariflerin şifasını daha da güçlendirmek için bünyemizde çalışan diyetisyenimiz ve iş birliği içerisinde olduğumuz uzman doktorlarımızdan destek alıyoruz. “Topraktan Sofraya” misyonu ile yeni tarifler, özgün içerikler geliştirmeye devam etmekteyiz. Geliştirdiğimiz tariflerimize kolajen, probiyotik, prebiyotik, vitamin ve mineraller ekleyerek içeriğini zenginleştirmeyi ve fonksiyonel gıdalara dönüştürmeyi hedefliyoruz. Markamızın çatısı altında yer alan tüm ürünlerimizi hem özel hem de sürdürülebilir kılmak için atalarımızdan yadigâr, gizli kalmış, yöresel lezzetleri ön planda tutuyoruz.” sözleriyle anlattı.

Frea Naturalz’dan doğal davet

Yüzde yüz doğal içerikleriyle katkı ve koruyucu madde içermeyen marka; Hatay'daki zeytin ağaçlarından elde edilen tamamı soğuk sıkım natürel sızma zeytinyağından, ev yapımı tadında doğal içerikli reçel ve marmelat çeşitleri, şeker ilavesiz gerçek nar ekşisi, keçiboynuzu pekmezi ile tatlandırılan fıstık ezmesi, acuka, tuzlu yoğurt, zeytin ezmesi, halhalı yeşil zeytin gibi 35 farklı ürünü lezzetseverlerin sofralarında buluşturuyor.

Frea Naturalz’dan doğal davet

Frea Naturalz’ın davetine katılan isimler arasında Buse Varol, Pervin Ersoy, Bilge Kuru, Revna Demirören, Açelya Akkoyun, Ece Vahapoğlu, Berrin Ak, Ebru Ceylan, Aslı Sipahi, Esra Erdem, Altın Mimir, Balçiçek İlter, Jale Balcı, Arzu Kunt, Beliz Bektaş, Eren Kaşıkçı, Emel Oysal, Zeynep Özkoç vardı.

 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Mandarin Oriental Bodrum’da sanat dolu bir hafta
  Güncel

Mandarin Oriental Bodrum’da sanat dolu bir hafta

Hilal Altın babasının izinden gidiyor
  Güncel

Hilal Altın babasının izinden gidiyor

Tüzzün kendi tarzıyla geri döndü
  Güncel

Tüzzün kendi tarzıyla geri döndü

“Yangın” bu kez “Yana Yana” ile başlıyor
  Güncel

“Yangın” bu kez “Yana Yana” ile başlıyor

Halk Müziği Neşet Ertaş’tan miras kaldı
  Güncel

Halk Müziği Neşet Ertaş’tan miras kaldı

Notaların Efendisi yaza bomba gibi giriyor
  Güncel

Notaların Efendisi yaza bomba gibi giriyor