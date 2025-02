Frank Turner ilk kez İstanbul’da

Bugüne kadar yayınladığı 10 stüdyo albümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İngiliz müzisyen, No Man's Land albümüyle büyük ilgi gördü.

Sevilen şarkıları The Way I Tend To Be, Recovery ve geçtiğimiz yıl Ted Lasso dizisinde yer alan I Still Believe ile adından söz ettiren Frank Turner, ilk İstanbul konserini Taksim Narmanlı Han’da bulunan Celtic Irish Pub sahnesinde verecek.

