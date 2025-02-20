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Frank Turner ilk kez İstanbul’da

Folk rock sahnesinin en güçlü isimlerinden Frank Turner, özel bir konser için 16 Mart 2025’te Celtic Irish Pub’da.

Frank Turner ilk kez İstanbul’da

Bugüne kadar yayınladığı 10 stüdyo albümüyle geniş bir hayran kitlesine ulaşan İngiliz müzisyen, No Man's Land albümüyle büyük ilgi gördü.  

Sevilen şarkıları The Way I Tend To Be, Recovery ve geçtiğimiz yıl Ted Lasso dizisinde yer alan I Still Believe ile adından söz ettiren Frank Turner, ilk İstanbul konserini Taksim Narmanlı Han’da bulunan Celtic Irish Pub sahnesinde verecek.

 

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