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Formula 1 pilotu Charles Leclerc İstanbul'a geliyor

Ferrari’nin dünyaca ünlü F1 pilotu Charles Leclerc ile Türk iş insanı Sercan Köse Monoca’da yemekte bir araya geldi.

Formula 1 pilotu Charles Leclerc İstanbul'a geliyor

İş insanı Sercan Köse, Formula 1'de Ferrari için yarışan dünyaca ünlü pilot Charles Leclerc ile Monaco’da buluştu. 3.5 saat süren yemekte keyifli anlar yaşanırken, sohbetin sonlarına doğru konunun İstanbul'a ve geleceğe yönelik çalışmalara geldiği öğrenildi.

Formula 1 pilotu Charles Leclerc İstanbul'a geliyor

İş insanı, yemeğin sonlarına doğru F1 pilotunu Türkiye'ye davet etti. Dünyaca ünlü pilotun, İstanbul'u çok sevdiğini ve misafir olarak gelmeyi çok istediğini belirterek, Köse'ye olumlu yanıt verdi.

Formula 1 pilotu Charles Leclerc İstanbul'a geliyor

Köse, Charles Leclerc'e geleceğe yönelik çalışmalar hakkında bilgiler vererek, beraber hareket etmekten mutluluk duyacağını söylediği öğrenildi. Yemek sonunda ise Leclerc, iş insanına imzalı kitabını hediye etti. Köse ve F1 pilotu, yemek sonunda mekan önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.

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