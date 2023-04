Folie Restaurant&Sea Zarafet Ve Eğlenceyi Yeniden Enfes Mutfak Deneyimleri İle Birleştirmeye Hazırlanıyor

Dünyanın önde gelen turizm yatırım gruplarından Sunset Hospitality Group’un markası METT Hotels&Resorts’un Türkiye’deki ilk oteli olan METT Hotel & Beach Resort Bodrum’un bünyesindeki FOLIE Restaurant & Sea, bu yaz sezonu da misafirleriyle birlikte yaşamı kutlamak ve paylaşmak için mükemmel bir alan sunuyor.



Yaşamın sunduğu güzellikleri kutlayan, modern minimalist tasarımı, telaşsız, Akdeniz’in sade ve neşeli yaşam tarzından ilham alan METT Bodrum, rafine konaklama ayrıcalığının yanı sıra eşsiz gastronomi deneyimlerine de oldukça değer veriyor.



Alışılmış ‘beach club’ konseptini sarsan FOLIE Restaurant & Sea, Bodrum’un en güzel plajlarından birinde, Mavi Bayraklı berrak denizinin yanı sıra şık Akdeniz mutfağı konseptli restoranı, DJ ve canlı müzik performansları ile eğlence ve zarafeti bir araya getiriyor. Fransızca 'delilik' anlamına gelen FOLIE, benzersiz konsepti ile üç farklı deneyim sunuyor; deniz kenarındaki yükseltilmiş güneşlenme platformu ve plajı, şık Akdeniz açık hava restoranı ve hareketli lounge barı.



Tüm Bodrum tutkunlarına açık olan FOLIE, zarafet ve eğlencenin enfes mutfak deneyimleri ve DJ performansları ile adeta dinamik bir sahil partisi cennetine dönüştürüyor.



FOLIE’de saksafonun sesi denizin üzerinden akarak heyecan verici bir atmosfer ve rahat bir parti havası yaratıyor. Folie 2023 yaz sezonunda da her gün gerçekleşecek happy hour ve her Cumartesi olacak Cabaret Show’ları ile misafirlerine unutulmaz bir keşif sunmaya 15 Mayıs itibariyle hazırlanıyor. 14 Temmuzda gerçekleşecek French Party ve 30 Temmuzdaki Boat Party ile beach club anlayışına getirdiği yeni bakış açısını misafirlerine yaşatacak olan Folie tüm bodrum tutkunlarını bu yepyeni deneyimi yaşamaya davet ediyor.



Bodrum'un yerel ürünlerinin taptaze lezzetlerini yakalayan FOLIE Restaurant, Akdeniz mutfağının çok sevilen klasiklerine yenilikçi bir yorum getiriyor. Her gün taze deniz ürünlerinizi ve balığınızı seçerek mükemmel bir ızgaranın keyfini çıkarın. FOLIE’de en güzel deniz manzarası ve sesi eşliğinde tadına varılması gereken, yalnızca en kaliteli malzemeler kullanılarak yapılan her yemek tazelik ve sadelik sergiliyor. Rafine alakart menü, ferahlatıcı roze şarap ve şampanyalarla eşleşerek, çok geniş bir şarap ve içecek menüsü ile tamamlanıyor.



FOLIE Restaurant & Sea, konuklarını METT Social Living’in sunduğu güzellikleri ile birlikte kutlamaya ve keşfetmeye davet ediyor.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.