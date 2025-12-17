  • Video Galeri Foto Galeri
Kenan İmirzalıoğlu milletvekili adayı mı oluyor?

Kenan İmirzalıoğlu milletvekili adayı mı oluyor? İşte detaylar...

Kenan İmirzalıoğlu milletvekili adayı mı oluyor?

Müge Dağıstanlı'nın haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu’nun 2028’de AK Parti’den milletvekili adayı olacağı iddia edilmişti. Bu bilgiyi ilk ortaya atan kişi oyuncu Tolga Karel’di... İmirzalıoğlu’nun herhangi bir partiden milletvekili adayı olmak, siyasete girmek gibi bir düşüncesi yok. Konuyla ilgili “Gerçek mi?” diye soran yakınlarına “Siyasetten uzak durmayı tercih ediyorum. İşim oyunculuk” diyor.

Kenan İmirzalıoğlu milletvekili adayı mı oluyor?
Kenan İmirzalıoğlu’nun, Ocak’ın ilk haftası atv’de ekrana gelecek A.B.İ dizisinde çekimleri beğenmediği, bunun üzerine yapımda, yönetmen değişikliğine gidildiği iddia edilmişti. Taylan Biraderler yerine Cem Karcı gelmişti. Bu değişikliğe yapım şirketinin karar verdiği ortaya çıktı. Kenan İmirzalıoğlu’nun yapıma “Evet” demesinin nedenlerinden biri de diziyi Taylan Biraderler’in yönetecek olmasıydı.

 

