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Fiolas’ın yeni imza kokusu

Doğanın sessizliğini şehre taşıyan hena matcha ile tanışın

Fiolas’ın yeni imza kokusu

Fiolas, doğadan ilham alan zarif koku evrenine yeni bir soluk katıyor.

 Fiolas’ın yeni imza kokusu

Fiolas’ın yeni koleksiyonu Hena Matcha, şehir yaşamının dinamik temposuna karşı, doğanın sakinliğini ve içsel huzurunu duyularla buluşturan rafine bir deneyim sunuyor.

 Fiolas’ın yeni imza kokusu

Parfüm, body & hair mist, body & hair oil ve peeling ürünlerinden oluşan bu özel seri, modern şehir yaşamının temposuna karşı doğanın sakinliğini, sadeliğini ve içsel huzurunu duyularla buluşturuyor. Doğayla kurduğu güçlü bağı ve bütünsel güzellik anlayışıyla tanınan Fiolas, Hena Matcha Koleksiyonu ile duyulara yavaşlamayı, tazelenmeyi ve özüne dönmeyi fısıldıyor. Her bir ürün, sade zarafetiyle öne çıkarken, kokunun rahatlatıcı derinliğini ve doğadan gelen içsel ritmi bedenin her katmanına taşıyor.

 Fiolas’ın yeni imza kokusu

Doğadan İlham Alan Bir Başlangıç
Hena Matcha’nın kokusal yolculuğu, taze portakal ve yeşil bitkilerin canlılığıyla başlıyor. Bu ferah üst notalar, kullanıcıyı şehir kalabalığından alıp doğanın tazeleyici uyanışına taşıyor. Kalp notalarında yer alan matcha, yeryüzüne kök salmış topraksı karakteriyle kokunun merkezine dinginlik ve denge katıyor. Fiolas’ın doğaya duyduğu hayranlık, bu notalarda meditatif bir sessizlik ve içsel ritim olarak hissediliyor. Zemin notalarında ise sedir ağacı, misk ve vetiver’in sıcak ve doğal tonları yer alıyor. Bu derin ve yumuşak dokunuşlar, kokunun tenle bütünleşmesini sağlayarak uzun süreli, zarif bir etki bırakıyor.

 Fiolas’ın yeni imza kokusu

Sadelikten Gelen Güç
Fiolas, bu koleksiyonla yalnızca cilde değil; duyulara ve ruhsal dengeye de dokunan, yavaşlamayı, derinleşmeyi ve özüne dönmeyi hatırlatan sessiz ama etkileyici bir yaşam tarzı sunuyor.

Fiolas’ın yeni imza kokusu
Fiolas’ın Hena Matcha koleksiyonunu daha yakından keşfetmek için Mandarin Oriental Bosphorus, Galataport İstanbul ve İzmir İstinyePark’taki Fiolas mağazalarını ziyaret edebilir ya da detaylı bilgiye fiolas.com üzerinden ulaşabilirsiniz.

 

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