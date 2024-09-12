Ferragamo 2024 Sonbahar/Kış Koleksiyonu: Spirit

Kreatif direktör Maximilian Davis’in Ferragamo için tasarladığı özel koleksiyon, dönemin yüksek paçalı ve akıcı kumaşlarla öne çıkan, düşük bel parçalar ve rahat kesimlerle bezenmiş görsel kodlarını sadeleştirip rafine ederek, 1920’lerin kendini ifade etme tarzını günümüze yansıtıyor. İki özel dönemin eşsiz bir harmanını sunan seçki, geçmişin zarif detaylarıyla modern trendleri bir araya getirerek, her iki zaman diliminin de karakteristik özelliklerini çağdaş bir dille ifade ediyor.

Koleksiyonda yer alan lake organtin elbiseler ve çekici transparanlar, tüylü yüzeyler ve payetli işlemelerle dikkat çekerken; Joan Crawford ve Greta Garbo gibi kadınların gardıroplarında görülen geniş omuz tasarımları, yünlü parçalar ve derilerle erkek giyim kodlarına göz kırpılıyor. Ferragamo arşivinin önemli parçalarından olan battaniye pelerinler, soğuktan korunmanın şık bir yolu olarak öne çıkıyor. Parçaların özgün terzilik yaklaşımlarında ise heykelsi klapalar sürrealist bir ruhun enerjisini yansıtırken, oransal uyumsuzlukların yarattığı form etkisi fotogram portrelerine atıfta bulunuyor.

2024 Sonbahar/Kış Koleksiyonu ayrıca 1920’leri referans alarak “koruma” duygusunu kalıcı bir tema haline getiriyor. Zira Davis, bu dönemde insanların çevrelerindeki dünyaya tepki olarak kendi alanlarını yarattıklarının ve kendilerini güvende hissedene dek gerçek stillerini sakladıklarının altını çiziyor. Dönemin üniformaları ve balıkçıların diz üstü çizmeler gibi fonksiyonel iş kıyafetleri, koleksiyonun en önemli ilham kaynağı olarak öne çıkıyor. Bu özel parçalar drapelerle dengelenirken, kullanılan kumaşlarla yumuşatılarak etkileyici bir çekicilik kazandırılıyor.

Ayakkabılarda da dönemin ruhu kendini hissettirmeyi başarıyor. Tarihin zengin bir bölümünü alıp onu daha sade ve daha modern hale getirmeyi sevdiğini belirten Davis, ayakkabılarda geleneksel brogue detayları ince topuklu terliklere dönüştürüyor Öte yandan, kullanışlı botları hafifçe şişkin ve kare burunlu hale getirerek vintage silüetlere modern bir dokunuş katıyor.

Aksesuarlarda ise ikonik Hug çantanın tüylü, yeni Ferragamo monogramıyla işlenmiş, sezona özgü versiyonları dikkat çekiyor. Ferragamo’nun işçiliğinin en üst düzey ifadesi olan 950 lamine deri payet, 19 saat süren el emeğinin ardından bir denizkızı pulu efekti yaratıyor. Sonbahar/Kış koleksiyonun çanta serisi sadece Hug çantayla sınırlı kalmayıp, yeni bir çanta stilini de sunuyor. Bu yeni çanta, süper yumuşak şekli ve Gancini kilidi ile Ferragamo’nun doğum yeri olan Floransa’nın sembolü olan zambak formundan ilham alıyor.

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