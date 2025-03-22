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Ferman Toprak’tan “Havhavhav” şarkısına tepki

“Hayatı Tespih Yapmışım” şarkısıyla akıllara kazınan türkücü Ferman Toprak, İbrahim Tuğbay’la Vitrin programına konuk oldu.

Ferman Toprak’tan “Havhavhav” şarkısına tepki

 

İbrahim Tuğbay’ın yayında “Son dönemde çıkan şarkıları nasıl buluyorsunuz” sorusuna Lvbel C5’in “Havhavhav” şarkısını örnek göstererek şöyle yanıt verdi: “Köpek sesiyle rap yapanları görüyoruz. Bunca yıldır emek verip çalışıyoruz, bizde kedi mi miyavlatalım? Kaliteli müzik yapmak bir asalettir. Sırf tıklansın diye şarkı yapıyorlar!”

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