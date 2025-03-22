Ferman Toprak’tan “Havhavhav” şarkısına tepki

İbrahim Tuğbay’ın yayında “Son dönemde çıkan şarkıları nasıl buluyorsunuz” sorusuna Lvbel C5’in “Havhavhav” şarkısını örnek göstererek şöyle yanıt verdi: “Köpek sesiyle rap yapanları görüyoruz. Bunca yıldır emek verip çalışıyoruz, bizde kedi mi miyavlatalım? Kaliteli müzik yapmak bir asalettir. Sırf tıklansın diye şarkı yapıyorlar!”

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