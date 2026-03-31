 Ferhan Şensoy ile Aslı Orcan'dan proje alışverişi

Ferhan Şensoy ile Aslı Orcan, Nişantaşı City's'de görüntülendi.

İkili, YouTube kanalları 'Bunlar Daha İyi Günlerimiz' için alışverişe çıktığını söyledi.

Cihangir'den komşu olan Şensoy, "Çocuklarımız var, zaman geçiriyoruz" derken Orcan, "Yakın oturmamız avantaj. Çocuklarımız da arkadaş. İşimiz olunca çocuklarımızı birbirimize bırakabiliyoruz, güzel oluyor" diye konuştu.

Eskiden birçok ünlü oturuyordu Cihangir'de sözlerine Şensoy, "Pandemiden sonra çok çocuklu aile olmaya başladı. Çocuklar mahalle kültürüyle büyümeye başladı. Komşuluk Cihangir'de halen var" açıklamasını yaptı.

Kardeşi Derya Şensoy'un Yağız Can Konyalı'yla evleneceği iddialarına Şensoy, "Ben konuşmasam daha iyi ama Yağız'ı seviyoruz" şeklinde konuştu. Babası Ferhan Şensoy'un tiyatrosu için oyuncu, "Artık rayına girdi, dört sene oldu. Ekip babamla devam edenler olduğu için bize yol gösterme konusunda yardımcı oldular. Derya'nın yeni bir oyunu var" dedi.



Oyuncu, "Ferhan Şensoy'un hayatı film olacak mı?" sorusuna, "Belgeseli yapıldı ama dijital mecraya girmedi. Filmle ilgili bir proje yok şu anda" yanıtını verdi. Şensoy, "Olursa babanızı kim oynar?" sorusuna, "Olursa Yetkin Dikinciler neden olmasın" diyerek, Orcan'ın eşini işaret etti.

