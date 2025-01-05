 Ferdi Tayfur'un yıllardır yanında olan gazeteci arkadaşı Kenan Çınar sanatçının son isteğini açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Gazeteci Kenan Çınar, Ferdi Tayfur'un anmasına katıldı.

Çınar, "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" dedi.



Çınar, "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" açıklamasını yaptı.

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