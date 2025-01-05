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SnobMagazin.com

Ferdi Tayfur'un yıllardır yanında olan gazeteci arkadaşı Kenan Çınar sanatçının son isteğini açıkladı!

Ferdi Tayfur'un gazeteci arkadaşı Kenan Çınar sanatçının son isteğini açıkladı! İşte detaylar...

Ferdi Tayfur'un yıllardır yanında olan gazeteci arkadaşı Kenan Çınar sanatçının son isteğini açıkladı!

Snob Magazin'in haberine göre; Gazeteci Kenan Çınar, Ferdi Tayfur'un anmasına katıldı.

 Ferdi Tayfur'un yıllardır yanında olan gazeteci arkadaşı Kenan Çınar sanatçının son isteğini açıkladı!

Çınar, "Babam gibiydi. Dostluğumuz başkaydı. 3-4 gün önce Antalya'da hastanede beraberdik. Hastanedeyken, 'İyileşiyorum' dedi. Beraber sarıldık. Kendimde değilim" dedi.

Ferdi Tayfur'un yıllardır yanında olan gazeteci arkadaşı Kenan Çınar sanatçının son isteğini açıkladı!
Çınar, "Ferdi Tayfur'un vasiyeti var mıydı?" sorusuna, "Kızıyla barışmak istedi. 'Kızımla barışmak istiyorum' dedi" açıklamasını yaptı.

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