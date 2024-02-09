 Ferdi Tayfur'un kızından 'İnci Taneleri'ne sert tepki

Yılmaz Erdoğan ve Hazar Ergüçlü'nü başrolünü paylaştığı 'İnci Taneleri' dizisinde Hatıran Yeter şarkısı çalındı.

Dizide Azem karakterini canlandıran Yılmaz Erdoğan, "Ferdi Tayfur'un şarkısı Hatıran Yeter' diyip, eseri seslendirmişti.

Daha sonraki sahnede ise Serkan Kaya'nın söylemiş olduğu 'Hatıran Yeter' verildi.Bu duruma tepki gösteren Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur, "'İnci Taneleri' gerçekten çok iyi bir dizi. Bende kaçırmadan izlemeye çalışıyorum. Dün bi sahnede Azem karakterinin Ferdi Tayfur şarkısı deyip okuduğu 'Hatıran Yeter’i bi başka araba sahnesinde Serkan Kaya’dan çalmaları biraz saçma oldu. Ama bunun arka planında telif hakları ve yakın ilişkilerden kaynaklı reklamsal çalışmalar olabilir. Her ne olursa olsun biz Ferdiciler arabada bangır bangır Ferdi Tayfur duymak isterdik. Sözü Ahmet Selçuk İlkan'a Müziği Yılmaz Tatlıses'e ait olmasına rağmen 'Hatıran Yeter' denilince akla Ferdi Tayfur gelir kimse kusura bakmasın. Belki babam yorum bile yapmaz buna ama insan bir sinir oluyo yani... Hormonlarım tavan zaten" bunları yazdı.

Bu duruma tepki gösteren Tayfur'a bazı sevenleri destek verdi. Muhammet Aydın ile evlenen Tuğçe Tayfur, yakın zamanda çocuğunu kucağına alacak.

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