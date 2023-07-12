Fenomen olan Ali Cabbar şarkısını seslendiren Emir Can İğrek eseri nasıl yazdığını anlattı

İkinci stüdyo albümü Parti İptal’i geçtiğimiz ay yayınlayan Emir Can İğrek, albümün kısa zamanda müzik listelerini kasıp kavuran şarkısı Ali Cabbar ile sosyal medyanın da gündeminden düşmüyor. Kendi kuşağının en çok konser veren müzisyenlerinden biri olan Emir Can İğrek, “Kalbimi etkileyen her şeyin şarkısını yazabilirim,” diyerek şarkılarını hazırlarken gönlünü titreten hikâyelerden ilham aldığını ifade ediyor.



Emir Can İğrek’in yeni albümünü ve müzik yolculuğunu Yavuz Hakan Tok’a anlattığı röportajın tamamı Milliyet Sanat’ın Temmuz 2023 sayısında…



BİR BESTECİ, HAYATTA VAR OLAN HER ŞEYİ YAZABİLMELİ YAZMALI

“Bir besteci, bir söz yazarı hayatı yazıyor aslında. Hayatta var olan her şeyi de yazabilmeli, yazmalı. Dijital mecralarda şarkılar hit olup olmama kriterlerine göre değerlendirildiği için herkes her istediğini yazamayabiliyor belki ama bir taraftan da çok özgür üretebiliyoruz artık. Eskilerdeki o yoğun yapımcı baskısı, yayıncı, menajer baskısı filan kalmadı artık,” diyen Emir Can İğrek, şarkı yazarken anlattığı hikâyeleri şiirsel bir dille ifade edebilmeyi ise çok önemsediğini söylüyor.

TÜRK MÜZİK TARİHİNE GEÇMİŞ BİR FİGÜR OLMAK İSTERİM

Gelecek hayalleriyle ilgili soruya “Türkiye’de klasikleşen şarkılar yapmış, Türk müzik tarihine geçmiş bir figür olmak isterim. Yıllar içinde saygı görerek yaş almış biri olmayı çok isterim,” diye yanıtını veren başarılı müzisyen “Bunun için çaba sarf edeceğim,” diye eklemeyi de ihmal etmiyor.

KÖKLERİME DÖNMEK BİR TEŞEKKÜR GİBİ BENİM İÇİN

Tekirdağ, Çerkezköy’de doğup büyüyen Emir Can İğrek, bunun müziği üzerindeki etkisini ancak yıllar sonra anlayabildiğini söylüyor. 20’li yaşlarının başlarında yerellikten uzak durmaya çalıştığını itiraf eden müzisyen “Zamanla aslında bu müziği bana yaptıranın o Tekirdağ’daki yıllarım olduğunu fark ettim. Bu yüzden köklerimin daha da derinlerine inme arayışı içindeyim. Trakya’da müzik ve dans kültürünün bu kadar yaygın olması, iç içe yaşayan Romanlar, Bulgaristan göçmenleri ve yerli halk… Bunlar çok ilgimi çekiyor. Köklerime dönmek bir yandan da bir teşekkür gibi benim için” diye anlatıyor.

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