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Emir Can İğrek fenomen olan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddialarına cevap verdi

Emir Can İğrek’in yeni albümü “Parti İptal” 12 şarkısıyla birden viral olmuştu. Sosyal medyada öne çıkan “Ali Cabbar” dinlenme rekorları kırarken 1974 tarihli “Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?” film müziğiyle benzerlik taşıdığı iddia edilmişti. İğrek bu iddialara cevap verdi…

Emir Can İğrek fenomen olan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddialarına cevap verdi

 

2015'ten beri 30'dan fazla tekli ve iki albüm yayınlayan Emir Can İğrek üçüncü albümü “Parti İptal” ile müzik listelerini alt üst etmişti. Albümün öne çıkan şarkısı “Ali Cabbar” hem müziği hem de hikayesiyle büyük kitleleri etkilemişti. Şarkının melodisi 1974’te çekilen “Beş Milyoncuk Borç Verir Misin?” adlı film için bestelenen müziğin melodisiyle benzetilince bu konuda hem basında birçok haber yayınlanmış hem de sosyal medyada tartışma çıkmıştı.

Emir Can İğrek fenomen olan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddialarına cevap verdi

Tartışmalara son noktayı koyan Emir Can İğrek “8 senelik şu mütevazı kariyer geçmişimde hiçbir şarkım çalıntı değildir. İddiası olan dava açıp uzmanlara sorabilir. Her notamın her sözümün altına imzamı atarım. Daha çok çalışarak yıllarca bu ligde tertemiz bir şekilde top koşturacağız” dedi. İğrek açıklamasında şarkılar arasındaki benzerlik hissinin nereden kaynaklandığını şu sözlerle anlattı: “9/8 ritim kalıbında ve halk müziği formunda olduğu için, merdiven melodiler benzerlik hissi yaratabilir. Burada da 2-3 saniyelik bir merdiven melodisi andırıyor sadece.”

Emir Can İğrek fenomen olan Ali Cabbar şarkısının çalıntı olduğu iddialarına cevap verdi

Kendine has tarzıyla kalıplara sığmayan Emir Can İğrek’in beklentiyi sonuna kadar karşılayan ve listelerde şimdiden üst sıraları ele geçiren albümü kült olacak şarkılarıyla dillerde. Müzik eleştirmenleri ve müzik severlerden tam not alan “Parti İptal”in söz ve müzikleri Emir Can İğrek’e, düzenlemeleri ise Yiğit Avcı’ya ait. “Ali Cabbar” köy müzisyeni Ali Cabbar’ın aşık olduğu kızın başkasıyla evlenmesi ve onun düğününde gırnatasını (klarnet) çalmak zorunda kalmasını anlatıyor.

 

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