Zeynep Bastık Çeşme'de bikinili görüntülendi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Çeşme’de tatil yapan Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek, The Beach of Momo’daydı.

Plaja geç saatlerde gelen iki arkadaş, birlikte denize girdi. Serin suda sohbet eden ikili, daha sonra duş alıp locaya geçti.

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