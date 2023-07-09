  • Video Galeri Foto Galeri
SnobMagazin.com

Zeynep Bastık Çeşme'de bikinili görüntülendi

Zeynep Bastık Çeşme'de bikinili görüntülendi

Hürriyet'ten Deniz Boy'un haberine göre; Çeşme’de tatil yapan Zeynep Bastık ve Emir Can İğrek, The Beach of Momo’daydı.

Zeynep Bastık Çeşme'de bikinili görüntülendi

Plaja geç saatlerde gelen iki arkadaş, birlikte denize girdi. Serin suda sohbet eden ikili, daha sonra duş alıp locaya geçti.

Zeynep Bastık Çeşme'de bikinili görüntülendi

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
  • 0
    BEĞENMEDİM
  • 0
    GÜLDÜM
  • 0
    ALKIŞ
  • 0
    BEĞENDİM
  • 0
    ŞAŞIRDIM
  • 0
    ÜZÜLDÜM
  • 0
    KIZDIM
  • 0
    SEVDİM

Yorumlar (0)

Bu içerik ile henüz yorum yazılmamış

İlginizi Çekebilir

Yasemin Yürük'ten Bali'de bikinili pozlar
  Magazin

Yasemin Yürük'ten Bali'de bikinili pozlar

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu yurt dışında dolandırıldığını açıkladı
  Magazin

Ünlü şarkıcı Aleyna Kalaycıoğlu yurt dışında dolandırıldığını açıkladı

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün bikinili pozları gündem oldu
  Magazin

Ünlü şarkıcı Petek Dinçöz'ün bikinili pozları gündem oldu

Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı
  Magazin

Yağmur Ünal mayolu pozlarını paylaştı

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!
  Magazin

Afra Saraçoğlu ile Mert Ramazan Demir aşka geldi! Lizbon'da aşk başkadır!

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in Bodrum tatili
  Magazin

Ünlü oyuncu Yüsra Geyik'in Bodrum tatili