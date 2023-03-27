Fenerbahçeliler Doğum Gününde Buluştu 

Prof. Dr. Onur Selçuk Göksel, iş insanı Süleyman Orakçıoğlu, oyuncu İlker Ayrık, iş insanı Ersin Kayalar, Onur Ehliz ve Bülent Eriş, arkadaşları Heperol'un doğum gününü bir mekanda kutladı.

Fenerbahçeli olan dostlar, Heperol için Fenerbahçe formalı pasta hazırlayarak, sürpriz yaptı. Doğum gününe katılan isimler, geceden çektirdiği kareleri Instagram'dan paylaştı.



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