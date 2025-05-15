 Fenerbahçeli futbolcu Fred'in eşi Monique Salum yaz hazırlığına başladı

Güzelliğiyle de dikkat çeken Fenerbahçe’nin yıldız futbolcusu Fred’in eşi Monique Salum, Esteworld Altunizade Cerrahi Kompleksi’ni ziyaret etti.

Estetik ve medikal uygulamalara ilgisiyle bilinen Monique Salum’un yaz sezonuna taptaze bir başlangıç yapmak için tercihi Esteworld oldu.

Esteworld Medikal Direktörü ve CEO’su Dr. Burak Tuncer’in özel olarak ilgilendiği Monique Salum, uygulama öncesinde Dr. Tuncer’in odasında kendisiyle keyifli bir sohbet gerçekleştirdi. Sağlıklı ve ışıltılı görünümünü korumak isteyen Monique Salum, yaza güzel ve enerrjik bir başlangıç yaptığını ifade etti. Esteworld, dünyaca ünlü isimlerin de tercihi olmaya devam ediyor.

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