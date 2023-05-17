Felicia Sağnak’ın oyun heyecanı

İlk sahne deneyimini usta oyuncuların desteği sayesinde başarıyla atlatan Felicia Sağnak, “Baba Sahne çatısı altında tiyatro severlerle buluşmak benim için gurur verici bir tecrübe oluyor. Tiyatro sahnesi oyuncuya uçsuz bucaksız bir özgürlük alanı sağlıyor. Kendimi her sahneye çıktığımda adeta lunaparkta gibi hissediyorum” dedi.

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