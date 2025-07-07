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Fedon neden fotoğraf paylaşmaktan korkuyor?

Fedon neden fotoğraf paylaşmaktan korkuyor? İşte detaylar...

Fedon neden fotoğraf paylaşmaktan korkuyor?

Yaz sezonuyla bağdaşlaşan Fedon, Bodrum'da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

 Fedon neden fotoğraf paylaşmaktan korkuyor?

Migros'un yüzü olan şarkıcı, sezonun ortasında denize girerek, poz verdi.

 Fedon neden fotoğraf paylaşmaktan korkuyor?

Yazın simgesi haline gelen Migros, yazın habercisi Fedon'dan önce deniz sezonunu açmasıyla ilgili reklamlar için Fedon, "Bodrum Fedon'suz olmuyor. Fedon da Büyükada'lı olmasına rağmen Bodrum'suz yapamıyor. Yaş bu sene 80. Çalışıyorum. Dizi ve sinema her yerde oynar ama reklam başka. Sevilmezsen başarılı olamazsın. Arkamda olan kitle bana güveniyor. Bugün Z kuşağı en büyük destekçim oldu. 'Fedon abi denize düştü biz de denize düşelim' diyor. 'Fedon denize düştü' diyor. Ne mutlu bana güzel şeyle anılıyorum. Gençlik peşimde... Ben Büyükadalı'yım, susuz yerde yaşayamam. En büyük idealim deniz subayı olmaktı. Denizle ayrı olamam ben... Doğumum ağustos. İsmimin anlamı güneş tanrısı. Güneşsiz yapamam. Güneşte öleni görmedim, gölgede öleni gördüm. Yaz mevsimi dört ay bir yıl. Kışı sevmiyorum" diye konuştu.

 

Fedon neden fotoğraf paylaşmaktan korkuyor?
Reklam çekimi için Fedon, "Belde fıtık var. İşimi seviyorum, 'Yapamam' diyemiyorum. Çok yorulup, ızdırap çektiğim anlar oldu. Ekip beni çok motive etti. Çok mutluyum" diye konuştu.

 Fedon neden fotoğraf paylaşmaktan korkuyor?

Şarkıcı, "Misafir sever misiniz?" sorusuna, " Biz Türküz misafir severiz. Gözde doyacak, emeğe saygılıyım. Saat değil mesela emek olan her şeye saygım var" yanıtını verdi.

Fedon neden fotoğraf paylaşmaktan korkuyor?

Yazla anılmasına şarkıcı, "Güneşten korkmayacak. Kışın solaryum makinem var, bu renkten vazgeçmem. Beyaz teni sevmiyorum. Bu rengi korumaya çalışıyorum" dedi.

 Fedon neden fotoğraf paylaşmaktan korkuyor?

Bodrum'la ilgili Fedon, "Bodrum pahalı... Ama Bodrum değil Türkiye pahalı... Yunanistan'a gidip bedava diyorlar. Orası hep bedavaydı burası ucuzdu. Burası pahalandı. Uzanıp fotoğraf çektirmeye korkuyorum. 'Hayat sana güzel' diyorlar, ben 62 yılından beri çalışıyorum. Yeni kuşak isimler bir ayda üç ev alıyor. Ben bu yaşta bir yazlığım bir kışlığım var. Aslanlar gibi vergimi ödüyorum. Bir botum, bir arabam var. Motosiklet hastalığım var. Ben kıskanmadım özendim. 400 kişilik fabrika kapatıp şarkıcı oldum" açıklamasını yaptı.

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