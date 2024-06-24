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Fazıl Say & Aslıhan And düo konseri ile Kenan Doğulu ilk kez ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda

ENKA Sanat’ın yaz aylarının vazgeçilmez mekânı ENKA Açık Hava Tiyatrosu, 5 Temmuz’da dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile başarılı flüt sanatçısı Aslıhan And’ın ilk düo konserine ev sahipliği yapıyor. 8 Temmuz’da ise Türk Pop Müziği’nin yıldız ismi Kenan Doğulu “İhtimaller” caz projesiyle ENKA Açık Hava Tiyatrosu’na ilk kez konuk oluyor. 

Fazıl Say & Aslıhan And düo konseri ile Kenan Doğulu ilk kez ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda

Dünyaca ünlü piyanist ve besteci Fazıl Say ile muhteşem yeteneğiyle dikkat çeken flüt sanatçısı Aslıhan And, 5 Temmuz'da ENKA Açık Hava Tiyatrosu'nda gerçekleşecek ilk düo konserle sanatseverlerle buluşacak.

Fazıl Say & Aslıhan And düo konseri ile Kenan Doğulu ilk kez ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda

Konserde ilk olarak Fazıl Say, G.Gershwin'in eserinden uyarladığı Summertime'ı ve pandemi döneminde bestelediği “Yeni Hayat”, Op.99 piyano sonatını çalacak. Ardından Fazıl Say ve Aslıhan And, F. Schubert’in “Arpeggione”, La minör D821 ve C. Franck’ın “La majör” piyano ve flüt sonatı eserlerini yorumlayacaklar.

Fazıl Say & Aslıhan And düo konseri ile Kenan Doğulu ilk kez ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda

Konserin sonunda ise yine çok özel bir eser yer alacak; Fazıl Say’ın piyano ve flüt için bestelediği “Portreler”, Op.101. Sanatçının Türkiye’de kültür sanat hayatına yön vermiş veya katkı sağlamış değerli isimlere ithafen bestelediği ve tamamı sekiz portreden oluşan eserin “Babam Ahmet Say” ve “Şarık Tara” bölümleri gecede dinleyenlere sunulacak. 

Fazıl Say & Aslıhan And düo konseri ile Kenan Doğulu ilk kez ENKA Açık Hava Tiyatrosu’nda

Türk pop müziğinin yıldız isimlerinden Kenan Doğulu, 8 Temmuz’da “İhtimaller” caz projesi ile ENKA Açık Hava Tiyatrosu’na ilk kez konuk olacak. Sanatçının “Aşk Oyunu”, “Baş Harfi Ben”, “Sımsıkı”, “Ex Aşkım” gibi dillerden düşmeyen hit parçalarını caz müziğiyle bambaşka yorumlara taşıdığı konser, müzikseverlere benzersiz bir yaz gecesi yaşatacak. Bu özel konserde Kenan Doğulu’ya sahnede Ercüment Orkut (piyano), Ozan Musluoğlu (kontrbas), Mehmet İkiz & Ferit Odman (davul), Şenova Ülker (trompet), Bulut Gülen (trombon), Engin Recepoğulları (saksofon) eşlik edecek. 

Biletler, Biletix ve ENKA Sanat Gişesi’nden temin edilebilir. 

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.
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