 Fatma Turgut'un Bakü kararı

Fatma Turgut, konserlerde sevenleriyle buluşmaya devam ediyor.

Turgut, önceki akşam Azerbaycan, Bakü’de kapalı bir gişe konser verdi. Bu şehri çok sevdiğini ve yerleşmeyi düşünebileceğini söyledi. Hit şarkısı 'İkimizden Biri'nin akustik versiyonuyla dijital platformlarda büyük ilgi gören Fatma Turgut sevenleriyle konserlerde buluşmaya devam ediyor. Şöhreti Türkiye sınırlarını aşan Fatma Turgut önceki akşam Azerbaycan’ın başkenti Bakü’deki Elektra Events Hall’de sahne aldı. Biletleri günler öncesinden tükenen konseri 2500 kişi izledi.

Şarkılarıyla ve bitmek tükenmeyen enerjisiyle hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Fatma Turgut Bakü seyircisine çok teşekkür etti. Dördüncü kez geldiği Bakü’ye âşık olduğunu söyleyen Turgut “Bu şehir beni o kadar çekiyor ki yerleşmeyi bile düşünebilirim. Bakü beni çok iyi anlıyor” dedi. Seyirci bunun üzerine Fatma Turgut’u dakikalarca alkışladı.

Fatma Turgut önümüzdeki günlerde konser maratonuna hız kesmeden devam edecek.

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