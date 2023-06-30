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Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi

Ünlü sanatçı Fatih Ürek, bayramın ikinci gününde Bodrum Türkbükü’ndeki Üzüm Kızı’nda sahne aldı.

Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi

Rezervasyonların dolduğu mekanda programına hareketli şarkılarıyla başlayan Fatih Ürek, sevenlerinin bayramını kutladı.

Fatih Ürek'ten esprili şekilde sivrisinek sitemi

Dansçılarıyla birlikte sahnede harika ve kesintisiz bir enerji yakalayan başarılı sanatçı "Bodrum güzel, sizler güzelsiniz, bayram güzel fakat sivrisinekler hariç. Sivrisinekler yüzünden her yerimiz kabardı aman siz dikkat edin bir yeriniz kabarmasın" diyerek sitemini esprili bir şekilde dile getirdi. Yaklaşık iki saat sahnede kalan başarılı şarkıcı sevenlerinin alkışlarıyla  sahne performansını noktaladı.

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