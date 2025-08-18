Farah Zeynep Abdullah, Gökhan Özoğuz ile aşkını ilan etti!

Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Farah Zeynep Abdullah ile Gökhan Özoğuz aşkı belgelendi.



Oyuncu Farah, doğum gününde sevgilisiyle videosunu yayınlayarak, şarkıcıyıla sevgili olduklarını açıkladı.



Çift, geçtiğimiz ay çıkan aşk iddialarını yalanlamıştı.

