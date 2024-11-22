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Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji

Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji. İşte detaylar...

Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji

Acarkent Coliseum Sports & Life Studio 1’de düzenlenen Coliseum Talks etkinliği bu kez, uluslararası arenada tanınan ve New York Times’ın övgüyle söz ettiği başarılı Türk modacılarından Ezra ve Tuba Çetin kardeşleri ağırladı.

 Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji

Başta Acarkent sakinleri Coliseum üyeleri olmak üzere ve çevre bu özel etkinlik, Coliseum üyeleri ve davetlilerden oluşan seçkin bir topluluğun katılımıyla büyük bir ilgi gördü. Bu özel etkinlikte "Giyilebilir Teknoloji ve Sürdürülebilir Moda" temaları ele alındı.

 Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji

Seçkin ve kalabalık bir topluluğun katıldığı etkinlikte Ezra ve Tuba Çetin, “Sürdürülebilirlik Tarlada Başlar” diyerek, etkinlik boyunca katılımcılardan gelen soruları içtenlikle yanıtlayan Çetin kardeşler, moda endüstrisindeki sürdürülebilir yeniliklerin ve teknolojik dönüşümün sektörü nasıl değiştirdiğini anlattılar.

Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji
Özellikle doğal pamuktan üretilmiş ipliklerin kullanımı gibi somut örnekler vererek izleyiciler üzerinde büyük bir merak ve ilgi uyandırdılar.

 Ezra ve Tuba Çetin ile sürdürülebilir moda ve giyilebilir teknoloji

Coliseum Sports & Life, üyelerine sadece spor ve sağlığı değil, aynı zamanda kültür, sanat ve yeniliklerle dolu bir yaşam tarzını sunmaya devam ediyor.

 

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