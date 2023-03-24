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“Eyes Closed” Çıkmadan 1 Milyon Video Çekildi!

Dört kez Grammy ödülü alan dünyaca ünlü İngiliz şarkıcı, söz yazarı ve yapımcı Ed Sheeran, yeni albümü '' Subtract '' öncesi albüm habercisi ilk teklisi ''Eyes Closed'' şarkısını 24 Mart tarihinde dinleyicilerle buluşturdu.

“Eyes Closed” Çıkmadan 1 Milyon Video Çekildi!

Daha yayımlanmadan TikTok'ta yalnızca 10 günde 1 milyon video çekilen ve büyük ilgi gören ''Eyes Closed'' şarkısında birini kaybetmekle ilgili duygularını anlattığını ifade eden Ed Sheeran şarkıyı, başarısını borçlu olduğunu sürekli dile getirdiği yakın müzisyen arkadaşı Jamal Edwards'ın vefatı üzerine yazdı.

“Eyes Closed” Çıkmadan 1 Milyon Video Çekildi!

Ed Sheeran, hayatta yaşadığımız kayıpların acısını unutmak için bazen insanın kendisini gerçekliğin dışına ittiğini fakat kaybı hatırlatan en ufak bir durumla karşılaştığımızda tekrar o durumun içine girdiğimizi dile getiriyor ve sözlerine şunları ekliyor: '' Bu şarkı birini kaybetmenin ardından her dışarı çıktığınızda kaybettiğiniz kişiyle karşılaşmayı beklemek ve birlikte yaptığınız her şeyi hatırlamakla ilgili.''

Matematik sembollerini sevdiği bilinen Ed Sheeran, 5 Mayıs'ta yayınlanacak olan 14 şarkı ve 4 bonus track olmak üzere toplam 18 şarkıdan oluşan '' Subtract '' albümünü ''-'' sembolüyle ifade ediyor ve albümle ile ilgili düşüncelerini şu şekilde dile getiriyor: '' On senedir Subtract ismini verdiğim albümüm üzerine çalışıyorum. Bu süreçte yüzlerce şarkı yazıp besteledim ve vizyonumu en net ifade eden şarkılar üzerinde çalışarak mükemmel bir akustik albüm hazırlamaya çalışıyordum. Bu sırada 2022 yılı başında yaşadığım bir dizi olay hayatımı, ruh sağlığımı ve sanata bakış açımı değiştirdi. Bir hafta içinde , 10 yıllık bir çalışmayı en derin ve karanlık düşüncelerimle değiştirdim.''

Ed Sheeran'ın albüm habercisi ilk teklisi ''Eyes Closed'' 24 Mart tarihinde Amerika'da Atlantic Records, İngiltere'de Atlantic Records & Asylum Records ve geri kalan tüm ülkelerde Atlantic Records & Warner Music etiketiyle yayımda!
 

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