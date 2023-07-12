Evlenmeleri beklenen Alina Boz ile Mithat Can Özer çifti ayrıldı

Sezen Aksu'nun müzisyen oğlu Mithat Can Özer ile oyuncu Alina Boz, 4 yıldır aşk yaşıyordu.

Çiftin bu sene nikah masasına oturması bekleniyordu. Ancak bir ay kadar önce ayrılık kararı aldıkları ortaya çıktı. Alina Boz, moral bulmak için Çeşme'ye tatile gitti. Aralarında 17 yaş olan çift, ilişkilerini bugüne kadar gözlerden uzak yaşamayı tercih etti. (Posta)

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