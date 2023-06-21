Ajda Pekkan, Etiler'de ki Günaydın Kebap Restaurant çıkışı görüntülendi.

Süperstar, "Köpeğime mama aldım" diyerek herkesi şaşırttı.



Ünlü sanatçının Etiler'in en lüks restauranlarından birinden köpeğine mama aldığını söylemesi şaşkınlık yarattı.

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