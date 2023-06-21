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Etiler'deki bir lüks restorandan çıkarken görüntülenen Ajda Pekkan açıklamasıyla şok etti!

Etiler'de lüks restorandan çıkan Ajda Pekkan açıklamasıyla şok etti! İşte haberin detayları...

Etiler'deki bir lüks restorandan çıkarken görüntülenen Ajda Pekkan açıklamasıyla şok etti!

Ajda Pekkan, Etiler'de ki Günaydın Kebap Restaurant çıkışı görüntülendi.

 Etiler'deki bir lüks restorandan çıkarken görüntülenen Ajda Pekkan açıklamasıyla şok etti!

Süperstar, "Köpeğime mama aldım" diyerek herkesi şaşırttı.

Etiler'deki bir lüks restorandan çıkarken görüntülenen Ajda Pekkan açıklamasıyla şok etti!
Ünlü sanatçının Etiler'in en lüks restauranlarından birinden köpeğine mama aldığını söylemesi şaşkınlık yarattı.

Etiler'deki bir lüks restorandan çıkarken görüntülenen Ajda Pekkan açıklamasıyla şok etti!

 

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