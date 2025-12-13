  • Video Galeri Foto Galeri
Esra Sönmezer'in 50'nci ödül gururu

Esra Sönmezer'in 50'nci ödül gururu

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, hazırlayıp sunduğu eğlence programı Pembe Pijama Karavan’da ile 50. ödülüne kavuştu. Önceki akşam Mustafa Kemal Kültür Merkezi’nde düzenlenen 15. Mood Ödülleri’nde Yılın En İyi Kadın Talk Show Programcısı ödülünü alan Esra Sönmezer, sahnede yaptığı konuşmada “Tek kadın Talk Show programcısı olarak alanımda tekim” dedi. 2002 yılında Türkiye Güzeli seçilen ve ardından katıldığı Dünya Güzellik yarışmasında 4’üncü olan Esra Sönmezer, haksızlığa uğradığını düşündüğü için tacını kabul etmeyerek sahneye fırlatmıştı.Esra Sönmezer'in 50'nci ödül gururu

 

Bu hareketiyle ‘Taçsız Kraliçe’ olarak anılan Esra Sönmezer, Tayland'da düzenlenen Kâinat Güzellik Yarışması'nda ülkemiz adına yarışan Ceren Arslan’ın ‘mobbing’ iddialarına yanıt verdi. Esra Sönmezer, Arslan’ın yarışmadaki kıyafetlerini ve saç makyajını daha gösterişli tercih etseydi ilk 30'a girebileceğini iddia etti ve şöyle konuştu: “Bizim zamanımızdaki yarışmalarda estetik yoktu hatta dudak dolgusu nedir onu bile bilmezdik. Ceren hanımın katıldığı yarışmada birçok kızda estetik vardı. Bu yarışma kimin doktoru daha iyi estetik yapmış yarışması olmuş. Bana göre güzellik yarışmalarında estetik yasak olmalı. Mesela 2018 yılında güzellik kraliçesi seçilen Şevval Şahin’in estetikleri sonradan ortaya çıkmıştır. Eski hali ve yeni görüntüsü arasında ciddi farklar var”

