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Esra Sönmezer'den lahmacun çıkışı!

Esra Sönmezer'den lahmacun çıkışı! İşte detaylar...

Esra Sönmezer'den lahmacun çıkışı!

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, tatil öncesi çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.

 Esra Sönmezer'den lahmacun çıkışı!


Yüksek tatil fiyatlarının hatırlatıldığı güzel oyuncu, şöyle konuştu: "Lahmacuna 2 bin 500 TL verenleri de gördük 250 TL verenleri de. Ben bir lahmacuna 2 bin 500 TL vermem.

 Esra Sönmezer'den lahmacun çıkışı!

Lahmacun değil ama karavanda menemen yaparım. Parası olan ve lüks tatil yapmak isteyenler o parayı verebilir tabii."

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