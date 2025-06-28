 Esra Sönmezer'den lahmacun çıkışı!

Oyuncu ve sunucu Esra Sönmezer, tatil öncesi çıktığı alışveriş turunda görüntülendi.



Yüksek tatil fiyatlarının hatırlatıldığı güzel oyuncu, şöyle konuştu: "Lahmacuna 2 bin 500 TL verenleri de gördük 250 TL verenleri de. Ben bir lahmacuna 2 bin 500 TL vermem.

Lahmacun değil ama karavanda menemen yaparım. Parası olan ve lüks tatil yapmak isteyenler o parayı verebilir tabii."

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