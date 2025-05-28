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Esra Erol'un AVM tarzı!

Ünlü sunucu Esra Erol'un AVM tarzı! İşte detaylar...

Esra Erol'un AVM tarzı!

Esra Erol, oğulları Ali Özbir ve Ömer Özbir ile birlikte Vadistanbul’da objektiflere takıldı.

Esra Erol'un AVM tarzı!
Gün boyunca hayranlarının yoğun ilgisiyle karşılaşan Erol, samimi tavırlarıyla takdir topladı.Ünlü sunucu, çocuklarıyla birlikte Magic World Aile Eğlence Merkezi’nde keyifli vakit geçirirken, neşeli ve unutulmaz anlara imza attı. Basın mensuplarının sorularını içtenlikle yanıtlayan Erol, "Çocuklarımın arkadaşının doğum günü partisine katıldık. Katılmışken ben de çocuklar gibi eğlendim" diyerek samimi bir gülümsemeyle açıklamada bulundu. Ailece geçirdikleri bu özel gün, çevredeki vatandaşların da ilgisini çekerken Erol'un, anne olarak enerjisi ve doğallığı bir kez daha gönülleri fethetti.

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