 Esra Erol'dan 2025 mesajı!

Esra Erol, önceki gün İstinyePark AVM’de objektiflere takıldı. Alışveriş tarzıyla şıklığını konuşturan sunucu, hızlı bir alışveriş turuna geldiğini söyledi.

Geçtiğimiz günlerde gerçekleşen Altın Kelebek Ödül Töreni’nde, yıllardır sunuculuğunu yaptığı programla “En İyi Gündüz Kuşağı Programı” ödülünü alan Esra Erol, yaptığı kadın dayanışması konuşmasıyla gündem olmuştu. Konuyla ilgili soruları, “O an içimden ne geliyorsa onu söyledim. Kadınların birbirini desteklemesi zaten hep savunduğum bir konudur” dedi. Yeni yıl dileklerinden de bahseden Erol, “Sevginin daim olduğu, savaşların son bulduğu yıllarımız olsun” dedi.

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