Esra Bilgiç: Geçmiş dönem aşkları hepimizin hayallerini süslüyor

Yer aldığı projelerle yalnızca yurt içinde değil, yurt dışında ve özellikle Orta Asya ülkelerinde de büyük bir hayran kitlesine sahip olan Esra Bilgiç hem eğitimlerini hem de projelerini MAG Okurlarıyla paylaştı. Küçük yaşta Ankara’da tiyatro ile tanışan güzel oyuncu şunları söyledi: “Tiyatro ile yedi ya da sekiz yaşlarımda, doğduğum ve büyüdüğüm şehir olan Ankara’da tanıştım. Halam Devlet Tiyatrolarında şapka bölümündeydi. Atölyede çok zaman geçirdim. Kostümlerin yapılması, dekorlar, aksesuarlar… Sahne arkasında olan biten her şeyi gözlemlerdim. Çok sayıda oyun izleme şansım oldu. Sonra Mamak Belediyesi’nin tiyatro kurslarına katıldım. Birkaç çocuk oyununun kadrosunda yer alma şansım oldu; fakat gelecek için oyunculuğa dair profesyonel bir planım yoktu. Hiçbir şeyi tasarlamadım. Küçük bir çocuk olmama rağmen sahnedeyken de izleyiciyken de hatırladığım en belirgin duygu mutluluktu.”

Bu seneyi çalışarak geçirdiğini ve içine en çok sinen projelerinden birinin ise “Aşk Sanatı” olduğunu söyleyen güzel oyuncu "Sevgili Birkan Sokullu ile başrolleri paylaştık. Hocam Recai Karagöz yönetmen koltuğundaydı. Senaryomuz yetenekli arkadaşım Pelin Karamehmetoğlu’na ait. Ben bir İnterpol ajanına hayat veriyorum. Aşkı ve aksiyonu bir arada izleyeceksiniz diyeyim, fazlasını söylemeyeyim, sürpriz olsun. 2024 senesinin ilk yarısında seyircimiz ile buluşmuş olmayı ümit ediyoruz" diye konuştu.

İzmir’de çekimleri devam eden, 8 bölümden oluşan “Bir İhtimal Daha Var” projesinin çekimlerinin tamamlandığının da müjdesini veren Esra Bilgiç, Urlalı, üzüm bağları olan, şarap üreten genç bir kadını canlandırdığını söyledi. “Seda ve İsa (Ata Demirer), Urla’da ikisini de yakından etkileyen gizemli bir cinayeti çözmeye çalışacaklar. İzlemek için sabırsızlanıyorum” dedi.

Geçmiş dönem aşklarıyla günümüzü karşılaştıracak olsanız neler söylersiniz? Sorusunu da içtenlikle cevaplayan Bilgiç “Çok klişe olacak ama her şey çok hızlı tüketiliyor. Durum böyleyken umutsuzluğa kapılmamak çok zor. Geçmiş dönem aşkları hepimizin hayallerini süslüyor. Maalesef bir kıyaslama yapamayacağım” açıklamasında bulundu.

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