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Esra Balamir’den 90’lar esintisi

Güzel şarkıcı Esra Balamir, yeni single çalışması ‘Elden Yar Olmaz’ 27 Nisan’da DMC etiketi ile tüm dijital platformlarda yayınlanacak.

Esra Balamir’den 90’lar esintisi

Söz Müziğin Kerime Abidin’e ait ‘Elden Yar Olmaz’ şarkısının aranjesini Can Atayılmaz yaparken, klibin yönetmenlik koltuğuna ise Alişan Günay oturdu.

Esra Balamir’den 90’lar esintisi

90’lı yıllara damga vuran ve Hazal’ın seslendirdiği ‘Elden Yar Olmaz’ şarkısına cover yapan Esra Balamir, dinleyicilerine adeta 90’lar esintisi sunacak.

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