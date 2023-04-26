Esra Balamir’den 90’lar esintisi

Söz Müziğin Kerime Abidin’e ait ‘Elden Yar Olmaz’ şarkısının aranjesini Can Atayılmaz yaparken, klibin yönetmenlik koltuğuna ise Alişan Günay oturdu.

90’lı yıllara damga vuran ve Hazal’ın seslendirdiği ‘Elden Yar Olmaz’ şarkısına cover yapan Esra Balamir, dinleyicilerine adeta 90’lar esintisi sunacak.

Bu haber SNOB MAGAZİN tarafından hazırlanmış olup Editörler tarafından hazırlanarak servis edilmiştir. Bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekli ile servis edilmektedir. Bu nedenle haberin farklı kanyaklarda değiştirilerek yayınlanması SNOB MAGAZİN sorumluluğunda değildir. Kaynak göstermeden haber ve görsel alınması yasaktır.